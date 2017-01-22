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ORDU (AA) - Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (KFMİB), başta fındık olmak üzere, içinde tarım ürünlerinin kullanıldığı çeşitli tüketim maddeleri hakkında, kesin bilimsel araştırma verilerine dayanmadan yapılan mesnetsiz açıklama ve karalama kampanyalarının büyük bir üzüntüyle izlendiği bildirildi.

KFMİB'den yapılan yazılı açıklamada, ortaya atılan iddiaların, başta Türk fındığı olmak üzere tarıma ve sanayiye zarar verdiği belirtildi.

Özellikle bilimden ziyade şov ile iştigal eden popüler tıp çevrelerinin açıklamaları ile milli sanayinin de suçlanmasının, tarımsal ürünler, üreticiler ve ekonomi açısından son derece zarar verici olduğu ifade edilen açıklamada, "Tarım ürünleri ancak tarıma dayalı sanayi ürünleri içinde girdi olarak işlenmek yolu ile değer kazanabilir. Tarımda yüksek katma değer elde edebilmek sadece bu sayede mümkün olabilir. Özellikle dünya üretiminde açık ara birinci konumumuzu koruduğumuz Türk fındığının da içinde kullanıldığı krema, çikolata ve benzeri ürünler bazında, fındıkla ilgili olmasa da sürdürülen kampanyalar bilgisizce ve ön yargı sonucudur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu durumun, stratejik milli ihraç ürünü fındık ile bağlantılı yüz binlerce üretici aile ve ülke ekonomisi açısından da çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek boyutta olduğu öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutmayalım ki yurt içinde ve yurt dışında fındık kullanarak tüketiciye çeşitli ürünler arz eden her kuruluş, ülkemiz ve üreticilerimizin de ortağıdır. Basınımız ve sorumluluk duyan bütün kesimlerin, hiçbir bilimsel temeli olmayan, şüphe ve vehim kaynaklı olduğu kadar spekülasyonlara da açık isnatlara asla itibar etmemesi milli menfaatlerimiz açısından önem arz etmektedir. Tüketicilerimize ise devletimizin, halkımızın sağlığı konusundaki hassasiyetine güvenmelerini, yalnızca resmi kuruluşlardan yapılacak açıklamaları ve teyitli bilimsel araştırma sonuçlarını dikkate almalarını, bunların dışındaki kampanyalara itibar etmemelerini tavsiye ediyoruz."



