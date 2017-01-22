Zigana Dağı'nda ölen 10 dağcı anıldı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane ile Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda 8 yıl önce çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu yetkilileri, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile ülkenin farklı yerlerinden dağcılar, Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Gümüşkayak Tesisleri'nde bir araya geldi.

Katılımcılar, 25 Ocak 2009'daki çığda hayatını kaybeden TEDAK üyesi 10 dağcı anısına yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Yürüyüş, Gümüşhane Valiliğince Zigana Dağı'nda, ölen dağcılar için yaptırılan anıt önünde sona erdi.

Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yaptığı konuşmada, dağcılığın çok önemli bir spor olduğunu belirterek, "Kaybımız çok büyük. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Onların anısını yaşatmak ve yaşananlardan ders almak amacıyla burada bir araya geldik." dedi.

Bu tür sporların riskler barındırdığına işaret eden Memiş, "Ancak biz de devlet otoritesini temsil eden insanlar olarak, nerelerde çığ olabilir, nerelerde spor yapan insanlar birtakım olumsuz durumlarla karşılaşır diye dersimizi çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Memiş, Zigana'da 8 yıl önce hayatını kaybeden dağcılara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ise çığda yaşamını yitiren dağcılarla ilgili "Onlar turizm elçimiz, dağcılık elçimiz, spor elçimizdi. Hepsinin ruhları şad olsun." dedi.

Türkiye'de terör olaylarında şehitler verildiğini dile getiren Başar, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı da üzgünüz. Bu ülkede şehit olabilecek, bu toprağa gönül vermiş birçok insan var. Bir gün terör mutlaka kaybedecek. Bunun bilincindeyiz. 8 yıl önce burada spor, doğa, dağlar için, bölgesini tanıtmak için gelen arkadaşlarımız, elim bir kazada şehit oldu. Karın altında kaldılar. Onların amaçları spor yapmak, birlikte olmak, bu güzellikleri görmek ve burayı tanıtmaktı. Şehitleri hiçbir zaman unutmayacağız."

İl Emniyet Müdürü Orhan Kar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, Torul Kaymakamı Mustafa Karalı, İlçe Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, TEDAK Başkanı Zeynep Bayoğlu, çığda ölen dağcıların yakınları ile kurum müdürlerinin de katıldığı tören, dua edilmesinin ardından sona erdi.