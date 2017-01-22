İlhan Cavcav'ın vefatı

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GAZİANTEP (AA) - Gençlerbirliği Genel Sekreteri Sinan Gürsoy, kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Gürsoy, Spor Toto Süper Lig'de vefat nedeniyle ertelenen Gaziantepspor maçı için konakladıkları otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, merhum İlhan Cavcav'ın çok önemli biri olduğunu belirterek, kendisini baba gibi sevdiklerini söyledi.

Gaziantepspor maçının ertelendiğini hatırlatan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Tam maça gideceğimiz zamanda acı haberi aldık. Sağ olsunlar federasyon yetkilileri aradı. İlhan Cavcav gibi duayen bir kişinin ölmesinden dolayı sportif bir faaliyetin olmaması gerektiğini belirttiler. Bizler de 'bu şekilde maç yapmamız mümkün değil.' dedik."





- "Futbol anlamında bir lideri kaybettik"





Takım oyuncularından Selçuk Şahin de vefat nedeniyle üzüntüsünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda sağlık problemi yaşasa da böyle bir haberi almak bizleri çok üzdü. Türk spor camiasının, ülkemizin ve kulübümüzün başı sağ olsun. Böyle bir durumdan dolayı çok üzüldük. Burada bugün maç yapamayacağımıza karar verdik. Daha sonra maç ertelendi. Türk futboluna çok şey vermiş, futbol anlamında bir lideri kaybettik. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Zaten olayın şokunu yaşıyoruz."

Futbolculardan Taha Cengiz Demirtaş da "Takım olarak bir an önce Ankara'ya dönmeye çalışıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.





- "Başkandan daha çok baba şefkati vardı"





Oyunculardan Orhan Şam da çok üzgün olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dünden beri özellikle kafam yerinde değil. Başkan benim ve herkes için çok çok değerli birisi. Bizim için yeri çok önemli. Benim çocukluğum burada geçti. Kendisini çok seviyorduk. Rabbim rahmet eylesin. Onu çok arayacağız. Çok özleyeceğiz. Ben kendisini çok seviyordum. Başkandan daha çok baba şefkati vardı. Rabbim rahmet eylesin."