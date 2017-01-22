İlhan Cavcav'ın vefatı

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ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın hizmetlerinin unutulmayacağını, geride bıraktığı eser ve çalışmaların her zaman hayır ve şükranla yad edileceğini bildirdi.

Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlhan Cavcav için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk futbol hayatında büyük ve derin izleri bulunan, ömrü mücadeleyle geçmiş Cavcav'ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu vurgulayan Bahçeli, mesajında "Aynı zamanda saygın ve ülkesine gönülden bağlı bir iş adamı unvanı taşıyan merhum Cavcav'ın hizmetleri unutulmayacak, geride bıraktığı eser ve çalışmaları her zaman hayır ve şükranla yad edilecektir." ifadesine yer verdi.

Bahçeli, Cavcav'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasına sabır ve başsağlığı diledi.