Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ANKARA (AA) - Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokey Şampiyonası, Avusturya'da devam ediyor.

Başkent Viyana'da organize edilen şampiyonanın ilk iki gününde mağlup olan milliler, son maçında Polonya ile karşı karşıya geldi.

Fatma Songül Gültekin'in 15. dakikada attığı golle öne geçen milliler, 16. dakikada rakibinin attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda Pınar Yılmaz'ın golüyle bir kez daha öne geçen milli takım, son dakikada gelen golü önleyemedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Milliler, böylece şampiyonaya veda etti.