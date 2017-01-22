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İlhan Cavcav'ın cenaze töreninde değişiklik

22 Ocak 2017 Pazar, 14:22

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın 24 Ocak Salı günü yapılması planlanan cenaze töreninde değişiklik yapıldı.

İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, törenin yarın yapılmasını daha uygun bulduklarını belirterek, "Cenaze programını salı günü olarak planlamıştık. Ancak aile içinde yaptığımız istişareler sonrasında, programı geciktirmeden pazartesi yapmaya karar verdik." dedi.

Murat Cavcav, İlhan Cavcav'ın eseri olan Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde bir anma töreni düzenleyeceklerini ifade ederek, "Oradan da Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz." diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye’nin önünü açmışlardır. İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir. İftiharla söylemek isterim ki bildik mahfiller aracılığıyla, sosyal medya başta olmak üzere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altına alınmaya çalışılan milletvekillerimiz, dava adamlığının ve dik duruşun ne demek olduğunu dosta düşmana ispatlamışlardır.&quot;
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MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "BÜTÜN YIKICI PROPAGANDA VE SALDIRILARA RAĞMEN, MHP MİLLETVEKİLLERİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE OLUMLU OY KULLANARAK TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ AÇMIŞLARDIR. İSTEK VE ARAYIŞIMIZ MİLLİ HUZUR VE KARDEŞLİĞİN TESİSİ, İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİN TEMİN VE TAHKİMİDİR. İFTİHARLA SÖYLEMEK İSTERİM Kİ BİLDİK MAHFİLLER ARACILIĞIYLA, SOSYAL MEDYA BAŞTA OLMAK ÜZERE, HER ZEMİN VE SAHADA TELKİN VE TAHRİK ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILAN MİLLETVEKİLLERİMİZ, DAVA ADAMLIĞININ VE DİK DURUŞUN NE DEMEK OLDUĞUNU DOSTA DÜŞMANA İSPATLAMIŞLARDIR."

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MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ, TBMM'DE KABUL EDİLEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN, "MHP, TBMM'DE GÖSTERMİŞ OLDUĞU AHLAKİ DURUŞUN, OLGUN VE SORUMLU TAVIRLA BİRLİKTE İSABETLİ KARARIN AYNISINI REFERANDUM SÜRECİNDE DE ORTAYA KOYACAKTIR." İFADESİNİ KULLANDI.
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