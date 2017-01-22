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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin, "MHP, TBMM'de ...
22 Ocak 2017 Pazar, 14:33
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin, "MHP, TBMM'de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır." ifadesini kullandı.