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Karatede hedef 300 bin lisanslı sporcu

22 Ocak 2017 Pazar, 14:49
Karatede hedef 300 bin lisanslı sporcu

BOLU (AA) - Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Meydan Kobaş, "Hedefimiz, karatede lisanslı sporcu sayısını 300 binlerin üzerine çıkartmak." dedi.

Bolu'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası çerçevesinde basın mensuplarına açıklama yapan Kobaş, yarışmalarda başarılı olan ve seçmelere katılan sporcuların mayıs ayında yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceğini söyledi.

Karate branşının olimpik bir branş olduğunu ifade eden Kobaş, "O yüzden bunların temellerini şimdi atıyoruz. Buradaki sporcularımızın performanslarına bakıyoruz. Bu performansları yükseltmek için büyük bir çaba sarf edeceğiz. Takımımız daha önce genel sıralamada dünya şampiyonuydu. O yüzden bu tempoyu bir çıta daha yükselterek, olimpiyatlarda da istenilen sonuçlara ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Kobaş, karateye yoğun bir ilginin olduğuna dikkati çekerek, "Bizler de bu ilgi ile daha da çok sporcu çekmek istiyoruz. Amacımız, çocuklarımızın spor ile iç içe büyümesini istiyoruz. 81 ilde aktif sporcularımız var. Büyükler, ümitler, yıldızlar ve minikler kategorisinde yarışmalarımız var. Bu yarışmalara binlerin üzerinde sporcularımız katılmakta. Onun için şu an karate branşı çok iyi bir yerde. Hem başarı, hem de potansiyel açısından güzel sonuçlar alıyoruz." yorumunu yaptı

Lisanslı sporcu sayısının 100 binlere yaklaştığını anlatan Kobaş, "Hedefimiz, karatede lisanslı sporcu sayısını 300 binlerin üzerine çıkartmak. 2017 yılı içerisinde de böyle bir çalışmamız olacak. Bu sayıya ulaşacağımız düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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