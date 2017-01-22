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Gazeteci Işık'ın tehdit edilmesi

22 Ocak 2017 Pazar, 15:16

BATMAN (AA) - Batman'da gazeteci İlhami Işık'a PKK terör örgütü adına tehdit mesajı gönderdiği iddia edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

13 Ocak 2017 günü Çamlıtepe Mahallesi'nde H.G'ye ait ikamette meydana gelen hırsızlık olayında bir cep telefonunun çalınması ve mağdurun sosyal medya hesabına giriş yapılarak gazeteci olan babası İlhami Işık’a PKK terör örgütü adına tehdit mesajı gönderilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.