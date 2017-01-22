Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Konya Atatürk
Hakemler: Hasan Avcı, Fatih Söyler, Yusuf Doğan
Konya Anadolu Selçukspor: Mücahit, Özkan, Arif (Dk. 16 Ahmet), Volkan, Berat, Ali, Ragıp, Oğuz, Burak (Dk. 68 Süleyman), Maksut, Abdülkadir
Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş, Kamil, Şahin, Abdullah, Ercan (Dk. 86 Ercüment), Oğuz, Mehmet Sıddık, Okan, Tekin, Mansur (Dk.90 Şevket), Deniz (Dk. 78 Yusuf)
Gol: Dk. 10 Deniz, Dk. 45 Okan, Tekin (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 34 Kamil, Dk. 76 Ercan (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 51 Ali (Konya Anadolu Selçukspor)
Kırmızı kart: Dk. 13 Volkan (Konya Anadolu Selçukspor)
KONYA (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'a 3-0 yenildi.