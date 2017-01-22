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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Futbol: Spor Toto 2. Lig

22 Ocak 2017 Pazar, 15:40


Stat: Devrek İlçe

Hakemler: Alper Çetin, Emre Bolel, Burak Celep

Zonguldak Kömürspor: Osman, Sefa, Okan Eken (Dk. 85 Sinan), Onur (Dk. 90 Furkan), Erdinç, Batuhan (Dk. 74 Anıl), Ercan, Turan, Selçuk, Mert, Okan Duran

Sivas Belediyespor: Yakup Bugun, Emrah (Dk. 46 Onur Bektaş), Ozan, İsmail, Tunay, Ali Aydın, Seyid Ahmet (Dk. 82 İsmail Ayaz), Tolga, Niyazi Batuhan, Yakup Yiğit, Mehmet Uğur

Goller: Dk. 7 Ali Aydın (Sivas Belediyespor), Dk. 12 Okan, Dk. 37 Erdinç, Dk. 89 ve 91 Sinan (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Okan, Dk. 69 Mert (Zonguldak Kömürspor)


ZONGULDAK (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 4-1 yendi.

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