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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Futbol: Spor Toto 2. Lig

22 Ocak 2017 Pazar, 15:55


Stat: Nazilli

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Mehmet Akıncık

Nazilli Belediyespor: Metin, Sabri, Berkay (Dk. 78 Mert Çapar), Mert Çakar, Atilla (Dk. 85 Tuna), Hakan, Yüksel, Zafer, Gökhan, Hüseyin, Ali (Dk. 68 Fatih)

Kahramanmaraşspor: Mesut (Dk. 67 Akın), Yusuf, Selçuk, Devrim, Feyyaz, Fatih, Ramazan, Aytürk Halil, Evren, Eser (Dk. 80 Uğur), Kayhan (Dk. 70 Barış)

Goller: Dk. 27 Ali (penaltıdan), Dk. 90 Mert Çapar (Nazilli Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Hakan (Nazilli Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Fatih, Dk. 70 Barış (Kahramanmaraşspor), Dk. 45 Berkay, Dk. 79 Mert Çakar (Nazilli Belediyespor)


AYDIN (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, sahasında Kahramanmaraşspor'u 2-0 mağlup etti.

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