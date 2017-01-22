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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu merkezli FETÖ operasyonu

22 Ocak 2017 Pazar, 15:59

BOLU (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Bolu merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" ve "Egale"ı kullanma, "örgüt mensubu olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak" suçlamasıyla, meslekten ihraç edilen, açığa alınan veya görevde bulunan askeri personel ve öğretmenlere yönelik Bolu merkezli Adana, İstanbul, Ankara, Kırşehir, Aksaray, Mersin, Kahramanmaraş ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyonların sürdüğü belirtildi.


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