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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Referandum takvimi belli değil muhtemelen 2- 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar'da gerçekleşen Yeni Anayasa ve Hükümet Sistemi Toplantısı çok verimli geçti." dedi.

Eroğlu, bir termal otelde basına kapalı gerçekleştirilen, "Anayasa Çalışmaları ve Hükümet Sistemi" toplantısına katıldı. Eroğlu, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçmesinin ardından onaylanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra referandum sürecinin başlayacağını vurgulayan Eroğlu, "Artık ona da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karar verecek ama tahminiz 2-9 Nisan gibi bir durum söz konusu. Cumhurbaşkanımızın, konu önemli olduğu için mitinglere katılacağını tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Anayasa değişikliği şarttır, elzemdir"

Eroğlu, AK Parti ve MHP'nin de mitingler yaparak, yeni anayasayı halka çok daha iyi anlatmak için gayret göstereceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Referandum takvimi belli değil ama 2- 9 Nisan tarihleri arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar'da gerçekleşen 'Yeni Anayasa ve Hükümet Sistemi Toplantısı' çok verimli geçti. Toplantılarda anayasa değişikliğinin önemi vurgulandı. Bu konuda katılımcılar görüşlerini belirtti. Yıllarca anayasa konusunda çalışmalar yapan Burhan Kuzu hocamızın verdiği örnekler, gerçekten çok isabetli oldu. İnşallah vatandaşlara anayasa değişikliğinin önemini anlatacağız. Türkiye’nin istiklali ve istikbali için, geleceğe daha müreffeh, güçlü bir Türkiye bırakmak için anayasa değişikliği şarttır, elzemdir. İnşallah bunları vatandaşa anlatacağız. Tekrar hayırlı olmasını diliyoruz."