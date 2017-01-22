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KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçta çok önemli 3 puan kazandıklarını söyledi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci bölümünde sahalarında oynadıkları Akhisar Belediyespor ve Galatasaray maçlarından galip ayrıldıklarını hatırlattı.

Her iki ekibin de ligin önemli takımları olduğunu belirten Tankut, "Üst üste iki maçtan galip ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Galatasaray maçına çok iyi hazırlanmıştık. 7 oyuncumuzdan eksik çıktığımız bu maçtan galip ayrılmak bizim adımıza çok iyi oldu. Galatasaray'dan alınan 3 puan çok kıymetli. Maçta iyi oynayan, eksik arkadaşlarını aratmayan ve kazanma isteği olan bütün futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum." diye konuştu.

Tankut ayrıca, karşılaşmada kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarına da teşekkür etti.