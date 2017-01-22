Yurtta asayiş

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, hobi amaçlı beslediği keçi ve 7 güvercininin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Savaş Bozkurt (46), merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan ağılının kapısını açtığında hobi amaçlı beslediği keçisi ile tahtalarla yapılmış dolapta bulunan 7 güvercininin çalındığını fark etti.

Bozkurt'un ihbarı üzerine polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelilerin çocuklara ücret karşılığı bindirdiği üç midilli atını bırakıp, hobi amaçlı beslediği güvercinler ile "Pamuk" isimli keçisini çaldığını belirtti.

İki yaşındaki kızının keçiyi çok sevdiğini ifade eden Bozkurt, "Keçiye çocuğumuz gibi bakıyorduk. Maddi değeri önemli değil, benim için manevi değeri daha önemliydi." dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.

- Adana'da "huzur" uygulaması

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde "huzur uygulaması" yapıldı.



Ova ve Uçak mahallelerinde terör, özel harekat, asayiş ve çevik kuvvet ekiplerinin zırhlı araçlar eşliğinde yaptığı uygulamada 440 kişinin GBT'si sorgulandı.

Uygulamada bir otomobil trafikten men edilirken, 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.