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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztek:

22 Ocak 2017 Pazar, 17:29

ANTALYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek, Anayasa değişikliğinin TBMM'de gerek komisyon gerekse Genel Kurul görüşmelerinde hep kavga yönüyle basına aksettirildiğini savunarak, "Metnin içeriği bu kavgalar arasında kaynayıp gitti. Anayasa toplumsal mutabakat metnidir. Toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerileri dikkate alınarak kavga ile değil uzlaşı ile hazırlanması gerekir. Maalesef bu yapılmadı." dedi.

Çeşitli temas ve ziyaretler için Antalya'da bulunan Öztek, partisinin Antalya Ocak Ayı İl Divan toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Öztek, son dönemde dünyada ve özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında çok önemli gelişmelerin yaşandığını dile getirdi.

İktidarın 2015 yılı ortalarından bu yana yoğunlaşan PKK terör örgütü ile uğraşırken 15 Temmuz 2016 tarihinde de Türk Silahlı Kuvvetleri içinde "Paralel Devlet Yapılanmasına mensup bir grup çılgının" darbe girişiminde bulunduğunu ifade eden Öztek, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını anımsattı.

AK Parti'nin "başkanlık sistemine" geçmek için Anayasa değişikliğini istediğini ve bunu sürekli gündeme getirdiğini kaydeden Öztek, MHP'nin Anayasa değişikliğine destek vereceğini açıklaması üzerine AK Partililer tarafından hazırlanan Anayasa değişiklik teklifi metnini TBMM'ye sunduğunu dile getirdi. Söz konusu teklifle ilgili bazı maddelerin TBMM'de oylanarak kabul edildiğini hatırlatan Öztek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanının imzalamasından sonra referandum süreci başlayacak. Gerek komisyon ve gerekse Genel Kurul görüşmelerinin hep kavga yönü basına aksettirildi. Metnin içeriği bu kavgalar arasında kaynayıp gitti. Toplumumuz, 'Benim seçtiğim milletvekili böyle davranmamalı' diye üzüldü ve bu kavgayı seyretti. Evet söz konusu Anayasanın bazı maddelerindeki değişikliktir. Anayasa toplumsal mutabakat metnidir. Toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerileri dikkate alınarak kavga ile değil uzlaşı ile hazırlanması gerekir. Maalesef bu yapılmadı. Saadet Partisi olarak biz ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda görüşmelerimizi belirledik. Prensip olarak başkanlık sistemine (Cumhurbaşkanlığı sistemine) Saadet Partisi olarak karşı olmadığımızı açıkladık."

- "Değişiklik metninin içeriğinin halka anlatılması gerekiyor"

Yönetimde en iyi sistemin nasıl kurulması gerektiği yönünde birtakım çalışmalar yaptıklarını belirten Öztek, konusunda uzman akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve araştırma kuruluşları ile çeşitle çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Yapılan çalışmalar sonucunda teklif edilen Anayasa'nın bazı maddelerindeki değişikliğin düzenlemesinde endişe verici hususların bulunduğunu tespit ettiklerini ifade eden Öztek, "Bu endişelerimiz değerli Genel Başkanımız tarafından sayın Cumhurbaşkanımıza sözlü olarak açıklandı. Daha sonra da hem tarihe hem de aziz milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak tespit ve önerilerimizi yazılı olarak sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, siyasi partilerin genel başkanlarına ve grup başkan vekillerine takdim edildi." diye konuştu.

Öztek, Anayasa değişikliği konusunda parlamento sürecinin tamamlandığını belirterek, "Temennimiz referandum sürecinde kutuplaşmaya yer verilmeden değişik metninin içeriğinin halkımıza anlatılması ve halkımızın en doğru kararı vermesine yardımcı olunmasıdır." dedi.

Kıbrıs müzakerelerine ilişkin de Öztek, 1974'te huzura kavuşmuş Kıbrıs konusunda birilerinin huzursuzluk çıkarmaya çalıştığını belirtti. Öztek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticilerinin oyuna geldiğini iddia ederek, "İsviçre'de yapılan görüşmelere katılıyorlar. Kıbrıs'ta yine sıkıntılı bir sürecin başlayacağı endişesi taşıyoruz. Kıbrıs batılıların insafına bırakılmayacak kadar önemlidir. Kıbrıs'ta iki devlet vardır, bundan ötesi yoktur." ifadelerini kullandı.

Öztek, konuşmasının ardından partisine katılan 2 kişiye rozet taktı.

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