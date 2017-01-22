Davraz'da 1,5 metreyi aşan karda kayak keyfi

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ISPARTA (AA) - Türkiye'nin ünlü kayak merkezlerinden Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu Davraz'da kayakseverler, 2 bin 635 rakımda kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor.

Isparta'nın doğusunda bulunan Davraz Kayak Merkezi, 1,5-3 metre arasında değişen kar kalınlığı ile kayakseverler ve kar keyfi yaşamak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Merkeze gelenler kızak, kayak ve snowboard ile kayma imkanı buluyor.

Kayak Fderasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ömer Tetik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin başlamasıyla Davraz Kayak Merkezi'nde büyük yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Bölgede bulunan 3 otelin de yüzde 100 doluluğa ulaştığını kaydeden Tetik, kayakseverlerin 4 mekanik tesisle merkezin zirvesine çıkabildiklerini dile getirdi. Merkeze, Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Denizli ve Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi geldiğini kaydeden Tetik, "Yarı yıl tatili, buranın en yüksek doluluk oranına ulaştığı dönem." diye konuştu.

Tetik, bölgede yüksek rakımlarda nisan ayının sonuna kadar kayak yapılabileceğini sözlerine ekledi.