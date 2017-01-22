22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

22 Ocak 2017 Pazar, 18:19
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Birilerinin demesinin aksine biz rejimi değiştirmiyoruz. Biz hükümet sistemini, hükümet etme sistemini değiştiriyoruz. Dolayısıyla bizim rejimle, bayrakla, cumhuriyetle, laiklikle sorunumuz yok." dedi.

Tüfenkci, Arapgir Belediyesini ziyaret ederek, burada Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ile bir süre görüştü. Bakan Tüfenkci, daha sonra belediye toplantı salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Meclisin yoğun bir mesaiden sonra Türkiye'nin istikametini geleceğe taşıma noktasında önemli bir değişikliğe imza attıklarını ve anayasa değişikliği teklifini millete, sözün sahibine getirdiklerini belirtti.

Anayasa değişikliği teklifine dikkati çeken Tüfenkci, cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle Türkiye'nin yoluna koşarak, devam edeceğini vurguladı.

Bakan Tüfenkci, anayasa değişikliğinin önemine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekten önemli kararlar alıyoruz. Her bakanlıkta bizim bakanlık da dahil bir şeye bütün bürokratlar 'tamam' dediğinde hayata geçmesi en erken 3 ay, normali 6 ay. Bakan takip ederse 3 ay, takip etmezse 6 ay, biraz tereddüt varsa bir senede de hayata geçmiyor. Birilerinin demesinin aksine biz rejimi değiştirmiyoruz. Biz hükümet sistemini, hükümet etme sistemini değiştiriyoruz. Dolayısıyla bizim rejimle, bayrakla, cumhuriyetle, laiklikle sorunumuz yok. Cumhurbaşkanımızın da her daim ifade ettiğini gibi tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet düsturu içerisinde hareket eden bir iktidarız. Dolayısıyla bizim rejimle bir problemimiz yok, bizim sistemle alakalı sıkıntılarımız var. Çünkü 14 yıllık iktidarımızda gördük ki artık bu sistemin değişmesi, Türkiye'nin hızlanması gerekir. Onun için her zaman olduğu gibi milletin ferasetiyle bunun da üstesinden geleceğiz."

Tüfenkci, ilçesinin sorunlarını belediye başkanından öğrendiğini vurgulayarak, çözümü için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Tüfenkci, daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi.

Vali Mustafa Toprak da Bakan Tüfenkci'ye kente yaptığı hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Tüfenkci'nin, Malatya'nın bir evladı olduğunu belirten Vali Toprak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde bakan seviyesinde temsil edilmek ayrı bir nokta ve şereftir. Dolayısıyla kendileri de Malatya ve tüm ilçelerinin daha iyi bir noktaya gitmesi için katkılarını Malatya'ya ve ilçelerine sunuyorlar, teşekkür ediyoruz. Biz de burada büyükşehir belediyesi, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, kamu yöneticilerimizle daha iyi hizmetlerin buraya gelmesi ve işbirliği, koordinasyon adına hizmetlerimizi, katkılarımızı sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Vali Toprak, 15 Temmuz ihanet girişimi sonrası Arapgir halkının da devletin bekası, milletin birlikteliği için herkesin dayanışma gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da hazır bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediyespor'da galibiyet sevinci sürüyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ SÜRÜYOR
Yeni Malatyaspor U21: 1 - Mersin İdmanyurdu U21: 2
YEREL

YENİ MALATYASPOR U21: 1 - MERSİN İDMANYURDU U21: 2
İnönü Üniversitesispor deplasmanda Araban Belediyespor'a 2-0 yenildi
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR DEPLASMANDA ARABAN BELEDİYESPOR'A 2-0 YENİLDİ
Oyun Yapımcıları 'Global Game Jam' İçin İnönü Üniversitesinde buluştu
YEREL

OYUN YAPIMCILARI 'GLOBAL GAME JAM' İÇİN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE BULUŞTU
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Şehit Kamil Belediyespor: 0
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 1 - ŞEHİT KAMİL BELEDİYESPOR: 0
Başkan Eser, Ankara'da Darendelilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN ESER, ANKARA'DA DARENDELİLERLE BULUŞTU
Hekimhan'da muhtarlarla toplantı yapıldı
YEREL

HEKİMHAN'DA MUHTARLARLA TOPLANTI YAPILDI
Bakan Tüfenkci'den şehit ailesine ziyaret
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
Bir yılda 3 bin 268 çiftin nikahı kıyıldı
YEREL

BİR YILDA 3 BİN 268 ÇİFTİN NİKAHI KIYILDI
Şeyh Osman Nuri Ölmeztoprak Akçadağ'da anıldı
YEREL

ŞEYH OSMAN NURİ ÖLMEZTOPRAK AKÇADAĞ'DA ANILDI
Sanat galerisinde şiir ve müzik dinletisi
YEREL

SANAT GALERİSİNDE ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ
Büyükşehir THM Korosu'ndan Anadolu'dan Türküler konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR THM KOROSU'NDAN ANADOLU'DAN TÜRKÜLER KONSERİ
Başkan Akdemir muhtarlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN AKDEMİR MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Üç kıtada en yüksek zirveye tırmandı
YEREL

ÜÇ KITADA EN YÜKSEK ZİRVEYE TIRMANDI
Evkur Yeni Malatyaspor'da galibiyet sevinci
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ
Vali Toprak başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL

VALİ TOPRAK BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ ÖDÜLLENDİRDİ
&quot;Ermişler ya da Günahkarlar&quot; Malatya'da sahnelendi
YEREL

"ERMİŞLER YA DA GÜNAHKARLAR" MALATYA'DA SAHNELENDİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Darende Tanıtım Sergisi açıldı
YEREL

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE DARENDE TANITIM SERGİSİ AÇILDI
Yeni Malatyaspor Sokağı'nın açılışı yapıldı
YEREL

YENİ MALATYASPOR SOKAĞI'NIN AÇILIŞI YAPILDI
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG

alatyalı servisçilerden, defter tasdik ücretlerine tepki gösterdi
YEREL

ALATYALI SERVİSÇİLERDEN, DEFTER TASDİK ÜCRETLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ