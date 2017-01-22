22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

22 Ocak 2017 Pazar, 18:24


Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Murat Ciner, Seyhan Topaloğlu, İsmail Binbir

Bellona AGÜ: Dila Aşkın 3, Ayşegül Günay 10, Dubljevic 4, Gray 16, Tuğçe Canbaz, Şaziye İvegin Üner, Gizem Sezer 11, Wright 10, Sanders 10, Mazic 1

Canik Belediyespor: Fatma Ata 4, Eldebrink 9, Ayşe Pelin Gürçavdı 2, Miray Şahin Yıldırım, Hülya Çoklar 4, Murphy 14, Mircheva 11, Babkina 14, Tuğba Taşçı 2, Niray Sena Aral

1. Periyot: 17-12

Devre: 37-26

3. Periyot: 50-41


KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Bellona AGÜ, Canik Belediyespor'u 65-60 yendi.

İLGİLİ HABERLER

Manaya Yolculuk'la Şuurlu Nesiller
YEREL

MANAYA YOLCULUK'LA ŞUURLU NESİLLER
Kocasinan'da Çanakkale Ruhu Yeniden Canlandı
YEREL

KOCASİNAN'DA ÇANAKKALE RUHU YENİDEN CANLANDI
Kayseri protokolü 'Dostluk, birlik ve beraberlik' gecesinde buluştu
YEREL

KAYSERİ PROTOKOLÜ 'DOSTLUK, BİRLİK VE BERABERLİK' GECESİNDE BULUŞTU
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin:
YEREL

CHP İL BAŞKANI FEYZULLAH KESKİN:
Uyar ailesinin acı günü
YEREL

UYAR AİLESİNİN ACI GÜNÜ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Kayseri dışından gelenler de Bilim Merkezine hayran
YEREL

KAYSERİ DIŞINDAN GELENLER DE BİLİM MERKEZİNE HAYRAN
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi:
YEREL

KAYSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET BÜYÜKSİMİTÇİ:
Develi Belediyesi girişimcilik eğitimlerine başladı
YEREL

DEVELİ BELEDİYESİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNE BAŞLADI
Bu pazarda askerler yemeğe ücret ödemiyor
YEREL

BU PAZARDA ASKERLER YEMEĞE ÜCRET ÖDEMİYOR
AGD Kocasinan'da kitap okuma buluşmaları
YEREL

AGD KOCASİNAN'DA KİTAP OKUMA BULUŞMALARI
Stratejist Abdullah Çiftçi:
YEREL

STRATEJİST ABDULLAH ÇİFTÇİ: