22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

22 Ocak 2017 Pazar, 18:29


Salon: Antakya

Hakemler: Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Digilli, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 11, Snytsina 12, Hurst 23, Stankovic 10, Bahar Öztürk 11, Gamze Takmaz 4, Melike Oral

BOTAŞ: Sims 18, Zeynep Kalbisağde, Dilara Tongar 2, Özge Kavurmacıoğlu 3, Elif Emirtekin 11, Kulichova 14, Tilbe Şenyürek 2, Lacy 16, İvankovic 4

1. Periyot: 20-24

Devre: 39-42

3. Periyot: 55-55


HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında BOTAŞ'ı 71-70 yendi.


İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da kış ortasında yaz keyfi
YEREL

İSKENDERUN'DA KIŞ ORTASINDA YAZ KEYFİ
MHP Dörtyol İlçe Başkanı Şerif Türker güven tazeledi
YEREL

MHP DÖRTYOL İLÇE BAŞKANI ŞERİF TÜRKER GÜVEN TAZELEDİ
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
MÜSİAD Başkanı Olpak:
YEREL

MÜSİAD BAŞKANI OLPAK:

Adalet Eski Bakanı Ergin'den gazetecilere ziyaret
YEREL

ADALET ESKİ BAKANI ERGİN'DEN GAZETECİLERE ZİYARET
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Erzin'de Kadın Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
YEREL

ERZİN'DE KADIN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI
Payas ilçesinin son Kore gazisi hayatını kaybetti
YEREL

PAYAS İLÇESİNİN SON KORE GAZİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaymakamlıktan güvenlik korucusuna prefabrik ev
YEREL

KAYMAKAMLIKTAN GÜVENLİK KORUCUSUNA PREFABRİK EV