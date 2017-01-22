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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti'ye yönelik saldırılar

22 Ocak 2017 Pazar, 18:33
GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti'ye yönelik saldırılar

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırılarda yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü civarında keşif yaparken yakalandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik terör saldırılarının ardından olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstihbarat çalışması, teknik takip ve delillerin incelenmesinin ardından polis, terör saldırılarına karıştığı iddia edilen terör örgütü DHKP/C üyesi Şerif T'nin yakalanması için İstanbul'da 15 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde bulunamayan zanlının il dışına çıktığı tespit edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü etrafında şüpheli bir kişinin dolaştığını fark eden ekipler, şüpheliyi emniyet müdürlüğünün yaklaşık 1,5 kilometre yakınında yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, Esenyurt'ta dün polis ekibine silahla ateş açan ve karşılık verilmesi üzerine olay yerinden kaçan kişi olduğu belirtildi.

Üzerinde "Glock" marka tabanca ve bir el bombası bulunan şüphelinin Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü civarında eylem için keşif yaptığı ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu ifade edildi. Yakalanan teröristin, saçlarını kazıttığı dikkati çekti.

Bu arada, zanlı, polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi altında götürüldüğü Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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