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Voleybol: Efeler Ligi

22 Ocak 2017 Pazar, 18:33


Salon: İnegöl

Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil

İnegöl Belediyespor: Bahov, Görkem Sertel, Caner Çicekoğlu, Gazmend, İbrahin Ersin Başaran, Niels (Beytullah Hatipoğlu, Özer Özger, Mehmet Almaz, Salih Özdemir, Tunç Ayhan, Cansın Çınar)

Tokat Belediye Plevne: Orcun Onur, Yevgeni, Statsenko, Martin, Murat Palavar, Burak Hazırol (Semih Çelik, Andaç Kapan, Hasan Balcıoğlu, Aslan Ekşi, Onur Kurt, Taner Kabakçı)

Setler: 25-13, 25-23, 22-25, 25-23

Süre: 104 dakika (20, 28, 30, 26)


BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 12. haftasında İnegöl Belediyespor, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

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