Salon: GAP Arena
Hakemler: Kadir Girente, Orhan Sataner
Şanlıurfa Memleketspor: Mert Tetik, Cem Köy, Engin Özbek, Metin Durmuş, Taha Sabah, Bünyamin Aslan (Kaan Susam, Aslan Ekşi, Faik Yaz, Onur Kurt, Filip)
Afyon Belediyespor Yüntaş: Mustafa Kırıcı, Demirhan Durul, Ahmet Arslan, Burak Köse, Anıl Tokat, Fatih Uğur (Ömer Dur, Ropret, Burak Hascan, Enegiere)
Setler: 20-25, 21-25, 22-25
Süre: 72 dakika (24, 23, 25)
ŞANLIURFA (AA) - Voleybol Efeler Ligi 12. hafta maçında Afyon Belediyespor Yüntaş, deplasmanda Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 yendi.