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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi

22 Ocak 2017 Pazar, 19:08
Beşiktaş kafilesi, Alanya'ya geldi


ANTALYA (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yarın yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

Gazipaşa Havalimanı'na özel uçakla gelen siyah-beyazlı kafile, iç hatlar terminali yerine piste giren takım otobüsüyle çıkış yaptı.

Takımı karşılamaya gelen taraftarlar, havalimanı çıkışında futbolcuların otobüsten inmesi için tezahüratlarda bulundu. Futbolcular otobüsten inmeyince, bazı taraftarlar tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı takımı taşıyan otobüs, meşaleler yakarak sevgi gösterisinde bulunan taraftarların ilgisi nedeniyle güçlükle havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otele geçti.

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