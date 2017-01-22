22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfa'da çizgili sırtlan kazada telef oldu

22 Ocak 2017 Pazar, 19:30

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir çizgili sırtlan aracın çarpması sonucu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Birecik-Suruç karayolunun Arat Dağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan çizgili sırtlana, henüz sürücüsünün ismi ve plakası tespit edilemeyen bir araç çarptıktan sonra kaçtı.

Telef olan hayvanı fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirildi. Bölgede inceleme yapan ilk ekip, hayvanın, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve bölgede ender görülen 8 yaşlarındaki bir çizgili sırtlan olduğunu belirledi.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parlar Şube Müdürlüğü ekipleri de telef olan hayvanın çizgili sırtlan olduğunu belirtti, ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede yaklaşık 7 yıl önce yuvaları tespit edildiği duyurulan çizgili sırtlanlar, bozkır ve kayalık alanlarda yaşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Voleybol: Efeler Ligi
YEREL

VOLEYBOL: EFELER LİGİ
Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği:
YEREL

SURİYE TÜRKMEN VE ARAP AŞİRETLERİ BİRLİĞİ:
Başına &quot;maganda kurşunu&quot; isabet eden kadın öldü
YEREL

BAŞINA "MAGANDA KURŞUNU" İSABET EDEN KADIN ÖLDÜ
Haliliye Belediyespor takımları haftayı puanla kapattı
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESPOR TAKIMLARI HAFTAYI PUANLA KAPATTI
Haliliye Belediyesi tiyatro alanında yeni sanatçılar yetiştiriyor
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ TİYATRO ALANINDA YENİ SANATÇILAR YETİŞTİRİYOR
Akçakale Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL

AKÇAKALE BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
Birecik'te kaldırım işgaline geçit yok
YEREL

BİRECİK'TE KALDIRIM İŞGALİNE GEÇİT YOK
TED Genel Müdürü Atabay Şaniurfa Kolejinde
YEREL

TED GENEL MÜDÜRÜ ATABAY ŞANİURFA KOLEJİNDE
Şanlıurfa'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZALARI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Kömürlükte çıkan yangın korkuttu
YEREL

KÖMÜRLÜKTE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Ak Parti'de Ocak ayı toplantısı yapıldı
YEREL

AK PARTİ'DE OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI
Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulunması
YEREL

ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ BULUNMASI
Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesine Kitap Yardımı
YEREL

SİVEREK UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİNE KİTAP YARDIMI
Yeni emniyet müdüründen Kaymakam Yosunkaya'ya ziyaret
YEREL

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜNDEN KAYMAKAM YOSUNKAYA'YA ZİYARET
Şanlıurfa'daki terör propagandası iddiası
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR PROPAGANDASI İDDİASI