Hintlilerin "Jallikattu" yasağı geçici olarak kalktı

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YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde geleneksel boğa güreşleri Jallikattu'ya koyulan yasak geçici kaldırıldı.

Tamil Nadu eyalet hükümeti, ülkede yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek olan Jallikattu'ya, Yüksek Mahkeme'nin getirdiği yasağı kararnameyle erteleyerek boğa güreşinin düzenlenmesine izin verdi.

Yeni Delhi Televizyonu'nda çıkan haberde, boğa güreşinin Tamil Nadu'nun bazı yerlerinde yapıldığı ancak Madurai bölgesinde yasağın tamamen kaldırılmasını isteyen protestocuların, eyalet Başbakanı O. Panneersalvam'ın oyunları başlatmasına engel olduğu belirtildi.

Jallikattu'nun ana yerlerinden biri olan, Madurai bölgesindeki Alanganallur köyünün sakinleri, Panneersalvam'ın, eyaletin başkenti Chennai'ye dönmesi için boğa güreşlerinin düzenlendiği alana çıkan yolları kapattı.



Yasağın Tamil Nadu eyaletinde altı ay süreyle kaldırılmasını yeterli görmeyen on binlerce Hindistanlı, ülkedeki "Pongal" festivali süresince yapılan boğa güreşlerinin tamamen serbest bırakılmasını talep etti.

Diğer yandan eyalet hükümetinin yasağı 6 aylığına yok sayan kararnamesi, hayvan hakları savunucuları tarafından mahkemeye götürülebilir.

Yerel basında çıkan haberlere göre de bazı göstericiler, taleplerinin karşılanmaması halinde gelecek perşembe günü düzenlenecek Hindistan Cumhuriyet Bayramı'nda kargaşa çıkarma tehdidinde bulundu.

Hindistan'da güney eyaleti Tamil Nadu'da binlerce kişi, 18 Ocak'ta geleneksel boğa güreşi Jallikattu'nun yasaklanmasını protesto için eyaletin başkenti Chennai'deki Marina sahilinde kamp kurmuştu.

Yüksek Mahkeme, hayvan hakları savunucularından gelen şikayetler üzerine 2014 yılında 2 bin yıllık bir gelenek olan Jallikattu'yu yasaklamıştı.