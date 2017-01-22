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Kazada ölen Samsunsporlular için anıt yapılması

22 Ocak 2017 Pazar, 20:18
Kazada ölen Samsunsporlular için anıt yapılması


SAMSUN (AA) - Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybedenler için yapılacak anıt alanında incelemelerde bulundu.

Kentte görev yapan basın mensupları ile kaza alanında giden Genç, burada yaptığı açıklamada, 28 yıldır yapılamayanı Canik Belediyesi öncülüğünde hep birlikte hayata geçireceklerini söyledi.

Samsun'un ve Samsunspor'un, 1989'daki kazada futbol değerlerini yitirmesinin herkes için üzücü olduğunu belirten Genç, "Canik Belediyesi olarak 20 Ocak 1989'un unutulmaması gerektiğini düşünerek bir çalışma içerisine girdik. Öncesinde 2 Ocak 2017 Canik Belediyesi meclis toplantımızda 'Samsunspor Anısına Anıt Yapılması' kararını aldık. Ardından fikrimizi kamuoyuyla paylaştık." dedi.

Anıt için bugüne kadar bir çok girişimin olduğunu ancak bir türlü yapılamadığını ifade eden Genç, belediye olarak ellerini taşın altına koyarak anıt yapmak için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Samsunspor'un şehrin markası olduğunu ve asla hak ettiği yerde olmadığını aktaran Genç, şöyle devam etti:

"Anıtla ilgili bir çok proje hazırlatacağız ve projeleri Samsun kamuoyunun, taraftarlarımızın beğenisine sunacağız. Aynı zamanda bir proje yarışması düzenleyip, konuyla ilgilenen vatandaşlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitemizden, grafikerlerden, tüm sporseverlerden önerilerini, çizimlerini isteyeceğiz. Yani ortak akıl çerçevesinde bu işi yapacağız. En çok beğenilen anıtı hiç bekletmeden Samsunumuza kazandıracağız. Aslında sadece bir anıt değil, orada insanların araçlarını park edebileceği, abdest alabileceği, dua edebileceği düzenlemeler de yapmayı planlıyoruz. O güzel insanlar, Samsunspor uğruna hayatlarını kaybetti. Biz onlar için ne yapsak azdır. Bu vesileyle cenabı Allah'tan hiç kimseye bir daha böyle bir acılar yaşatmamasını diliyorum. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaza alanında incelemelerde bulunan Genç ve beraberindekiler, hayatını kaybeden Samsunspor futbolcuları, teknik direktörü ve şoförü için dua etti.

İncelemelere, 1988-89 dönemi Samsunspor futbolcularından Uğur Terzi, Yüksel Öğüten, Hakkı Bayrak ve Emin Kar, Samsunspor'un eski futbolcularından Celil Sağır, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta, Samsun TFF Bölge Müdürü İbrahim Güven, Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın, Avrasya Terminal İşletmeleri Müdürü Haluk Tan, Şehzadeler Taraftar Derneği yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı.


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