Modern pentatlonda milli takım aday kadrosu belirleniyor

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MUĞLA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından yüzme, binicilik, atıcılık, koşu ve eskrim dallarında mücadelelerin verildiği modern pentatlonda milli takım aday kadrosunu belirlemek için Muğla'da yarışlar düzenlendi.

Muğla'nın Menteşe ve Ula ilçelerinde hazırlanan özel parkurlarda yüzme, binicilik, atıcılık, koşu ve eskrim dallarındaki yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Ula ilçesinde düzenlenen yarışların startını Muğla Valisi Amir Çiçek verdi. Sporcularla bir süre sohbet ederek başarılar dileyen Çiçek, etkinliğin Muğla'da yapılmasından da mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Hasan Hüseyin Öner ise göreve başladıktan sonra yaptıkları araştırmada ilk faaliyetlerini Muğla'da yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Muğla'nın tesislerinden çok etkilendiklerini belirten Öner, sporcuların da kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Muğla'da yapılacak kamp öncesi geçmişte milli takım aday için başvuran olan 29 sporcunun da yarışlara davet edildiğini belirten Öner, "Menteşe ilçesinde yüzme ve eskrim müsabakaları, Ula ilçesinde ise padok atlı binicilik tesislerinde engelli atlı binicilik ile koşu ve atıcılık yarışları yapıldı. Bu sonuçların ardından yapılacak değerlendirmelerden sonra şubat ayında ABD'de yapılacak şampiyona için oyuncularımızı belirleyeceğiz." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz da Muğla'da daha önce hiç yapılmayan modern pentatlon branşında yarışların yapılmasının heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma projesi çerçevesinde önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarına işaret eden Öçalmaz, "Muğla sadece su sporları ile ön plana çıkmıyor. Muğla, çok önemli destinasyonları da bünyesinde barındırıyor. Her türlü spor branşına ev sahipliği yapabilecek kapasitemiz var. Önümüzdeki aylarda yine çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Yarışlar sonunda Türkiye Modern Pentatlon Federasyon Başkanı Hasan Hüseyin Öner, Vali Çiçek ve Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Öçalmaz'a katkılarından dolayı plaket verdi.



