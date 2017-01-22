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Zonguldak'ta amatör maçta kavga

22 Ocak 2017 Pazar, 20:31
Zonguldak'ta amatör maçta kavga


ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Süper Amatör Küme takımlarının karşılaştığı futbol maçının ardından çıkan kavgada polis, iki takım oyuncularını güçlükle ayırdı.

Zonguldak Süper Amatör Küme'de Bayatspor, Ereğli Beyçayırı Stadı'nda lider Devrek Belediyespor'u konuk etti. Karşılaşma, Devrek Belediyespor'un uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-2 sona erdi.

Tribünlerde ve zaman zaman oyuncular arasında yaşanan gerginlik, karşılaşmanın son düdüğünün ardından kavgaya dönüştü. Polis, soyunma odasına giden iki takım oyuncuları arasında çıkan kavgayı güçlükle önledi.

Kavga sırasında Devrek Belediyespor Antrenörü Serkan Bankoğlu vücuduna darbe alırken, Bayatspor Kulübü Başkanı Tahsin Eroğlu ise yere düştü.

Devrek Belediyespor kafilesi ile maçın hakemleri, geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldı.

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