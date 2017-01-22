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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Hentbol: Toplu sonuç

22 Ocak 2017 Pazar, 20:33


ANKARA (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 14., Bayanlar Süper Lig'de ise 15. hafta mücadelesi, toplam 8 maçla tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:


- Erkekler Süper Lig


Amasya Taşova YİBO-Antalyaspor: 33-31

Maliye Piyango-Göztepe: 20-22

Trabzonspor-Bozokspor: 33-28

Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol: 28-27

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Beşiktaş Mogaz: 25-31

Nilüfer Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor: 29-28


- Bayanlar Süper Lig


Kastamonu Belediyespor-Eskişehir Hentbol: 38-23

Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor: 28-38

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MHP Genel Başkanı Bahçeli:
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MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye’nin önünü açmışlardır. İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir. İftiharla söylemek isterim ki bildik mahfiller aracılığıyla, sosyal medya başta olmak üzere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altına alınmaya çalışılan milletvekillerimiz, dava adamlığının ve dik duruşun ne demek olduğunu dosta düşmana ispatlamışlardır.&quot;
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: "BÜTÜN YIKICI PROPAGANDA VE SALDIRILARA RAĞMEN, MHP MİLLETVEKİLLERİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE OLUMLU OY KULLANARAK TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ AÇMIŞLARDIR. İSTEK VE ARAYIŞIMIZ MİLLİ HUZUR VE KARDEŞLİĞİN TESİSİ, İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİN TEMİN VE TAHKİMİDİR. İFTİHARLA SÖYLEMEK İSTERİM Kİ BİLDİK MAHFİLLER ARACILIĞIYLA, SOSYAL MEDYA BAŞTA OLMAK ÜZERE, HER ZEMİN VE SAHADA TELKİN VE TAHRİK ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILAN MİLLETVEKİLLERİMİZ, DAVA ADAMLIĞININ VE DİK DURUŞUN NE DEMEK OLDUĞUNU DOSTA DÜŞMANA İSPATLAMIŞLARDIR."

İlhan Cavcav'ın vefatı
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN VEFATI
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin, &quot;MHP, TBMM'de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır.&quot; ifadesini kullandı.
YEREL

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ, TBMM'DE KABUL EDİLEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN, "MHP, TBMM'DE GÖSTERMİŞ OLDUĞU AHLAKİ DURUŞUN, OLGUN VE SORUMLU TAVIRLA BİRLİKTE İSABETLİ KARARIN AYNISINI REFERANDUM SÜRECİNDE DE ORTAYA KOYACAKTIR." İFADESİNİ KULLANDI.