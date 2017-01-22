Hentbol: Toplu sonuç

ANKARA (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 14., Bayanlar Süper Lig'de ise 15. hafta mücadelesi, toplam 8 maçla tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Amasya Taşova YİBO-Antalyaspor: 33-31
Maliye Piyango-Göztepe: 20-22
Trabzonspor-Bozokspor: 33-28
Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol: 28-27
Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Beşiktaş Mogaz: 25-31
Nilüfer Belediyespor-Aziziye Belediyesi Termalspor: 29-28
- Bayanlar Süper Lig
Kastamonu Belediyespor-Eskişehir Hentbol: 38-23
Üsküdar Belediyespor-Zağnosspor: 28-38