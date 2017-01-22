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YALOVA (AA) - Türkiye Boks Federasyonunun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Yalova'da başladı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından sporcu, antrenör, hakem ve teknik görevli olmak üzere toplam 725 kişi katıldı.

Günün ilk gonguyla başlayan şampiyonada ilk seans maçlarının tamamlanmasının ardından resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışta,Türk bayrağını, Rusya'da düzenlenen Genç Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Tuğrulhan Erdemir taşıdı.

Açılış töreninde konuşan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan, Yalova'da böylesine önemi bir organizasyona ev sahipliği yapmanın kendileri için son derece memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ise uzun yıllar sonra böylesine geniş katılımlı bir spor organizasyonunun Yalova'da düzenlenmesini sağlayan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'e teşekkür etti.

Geleceğin şampiyonu Yalova'dan çıkmasını arzu ettiğini dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Sizlerin huzurunda bundan sonraki tüm büyük organizasyonlara da talip olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Boks branşı, ülkemizin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarında önemli başarılar kazandığı bir branş. Her ne kadar son iki olimpiyatta madalya kazanamasak da ben 2020 yılında mutlaka bir madalya kazanacağımıza inanıyorum. Buradaki genç kardeşlerimize ve antrenörlerimize de bir kez daha hatırlatmak istiyorum; geleceğin olimpiyat şampiyonu Yalova'dan, sizlerin arasından çıkabilir."

İki ringte yapılan müsabakalara Yalovalı sporseverler yoğun ilgi gösterdi.



