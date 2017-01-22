Yelken: BODTO Tirhandil Kış Trofesi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Tirhandil Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışları tamamlandı.

Era Yelken Kulübü tarafından BODTO'nun desteğiyle düzenlenen ve 4 bölümden oluşan organizasyonda 1. ayak mücadelesi, ikinci gün yarışlarıyla sona erdi.

Yarışların ikinci gününde 11 tekne yer aldı. Ekipler, Bodrum açıklarında başlayan ikinci gün mücadelesinde yaklaşık 9 millik Bodrum-Karaada-Tavşan Burnu-Karada rotasında yarıştı.

Bodrum'a özgü olarak bilinen ve ilçede yapılan tekne türlerinden biri olan tirhandilleri tanıtmanın da amaçlandığı organizasyonun 1. ayağının ikinci gününde "Kalita" adlı teknenin ekibi birinci oldu. Genel sıralamada ise en iyi dereceyi ilk gün yarışlarının birincisi "Gargantua" adlı teknenin ekibi yaptı.

Organizasyonun yetkililerinden olan ve "Whisper 1" adlı tekneyle yarışa katılan Süleyman Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, "Bizim bölgemizde üretilen teknelerin yarışması çok önemli." diye konuştu.

Organizasyonda ikinci ayak yarışları, 18-19 Şubat'ta gerçekleştirilecek.