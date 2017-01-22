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İlhan Cavcav'ın vefatı

22 Ocak 2017 Pazar, 21:56


ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve kırmızı-siyahlı futbolcular, hayatını kaybeden kırmızı-siyahlı kulübün başkanı İlhan Cavcav'ın taziye evini ziyaret etti.

Ümit Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada hayatını kaybeden İlhan Cavcav'ın, Gençlerbirliği'nin bugünlere gelmesi için büyük emek sarf ettiğini belirterek, "İlhan Cavcav, Gençlerbirliği Kulübünün Atatürk'üydü." dedi.

Başkent temsilcisinin, Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde tesis teşviki aldığını hatırlatan genç teknik adam, "İlhan Cavcav, ben doğduğum zaman bu kulübü alıyor. Ben de 9 yaşında Gençlerbirliği'ne başladım. Bırakın yeni binayı, eski binanın temelinin atımından bahsediyorum. Turgut Özal'ın döneminde, ilk tesis teşvikinde, o kadar mutlu olmuştu ki bu kulübe bir çivi çakan bile onun için çok değerliydi." diye konuştu.

Cavcav'ın kırmızı-siyahlı kulübe ve Türk futboluna çok hizmetlerinin olduğuna değinen Ümit Özat, "Hepimizin babası gibiydi. Yaptıklarıyla, Türk futbolunun büyüğü, duayeni hatta daha da ötesinde gelmiş geçmiş 4-5 futbol insanından biriydi. Türkiye'ye futbolda tesisleşme onla geldi, yönetici profili için en güzel örnekti, babaydı." ifadelerini kullandı.

Cavcav'ın herkeste emeğinin olduğunu vurgulayan Özat, "Yarın ona son görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Onun, orada, rahat uyuyabilmesi için; kulüpte görev yapanların, profesyonel ya da bayrağı sonradan alanların, bu kulübü onun koyduğu hedeflerin daha üstüne taşımaktan başka bir amacı olamaz, olmamalı." diyerek sözlerini tamamladı.


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