İçişleri Bakanı Soylu: (2)

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu alelade bir referandum, alelade bir oy kullanma değildir. Bu, Türkiye'nin bundan sonra hangi hızla gideceğinin belirleneceği bir hadisenin adıdır." dedi.

Soylu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde düzenlenen, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, nisan ayında referandum süreci yaşanacağını belirterek, "Bu alelade bir referandum, alelade bir oy kullanma değildir. Bu, Türkiye'nin bundan sonra hangi hızla gideceğinin belirleneceği bir hadisenin adıdır. 2053'e, 2071'e hep birlikte büyük hedeflerimize uzanacağız ya da hala birilerinin veya bir takım zihniyetlerin ayağımıza pranga olmasına, kısıtlı bir demokrasiye "varmış" yaptığımız, "mış" gibi yaptığımız bir demokrasiye razı olacağız." diye konuştu.

Ortadoğu'da gelecek yıllarda yaşanacak dönemin hızlı karar almayı, güçlü liderliği gerektiren bir dönem olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Avrupa'da bugün ciddi bir liderlik krizi yaşandığını hep beraber görüyoruz. Meseleler karşısındaki zafiyetlerini, karar alma konusundaki yetkinsizliklerini hep beraber takip ediyor ve izliyoruz. Biz sistemi liderimize, lidere uyumlaştırmaya, uydurmaya çalışmıyoruz. Biz sistemimizi lider üreten, Türkiye'nin karar alma yeterliliklerini hem de hızlı bir şekilde ortaya koyan milletiyle bütünleştiren ama aynı zamanda parlamentosunu güçlendiren, milli iradeyi tamamen güçlendiren, 'kuvvetler ayrılığı yapayım.' derken kuvvetlerden herhangi birinin kafasına göre kilitleyemediği bir hale getirmeye çalışıyoruz."

- "Gün geldi bir kurum, bu ülkede demokrasiyi istediği gibi kitledi"

Soylu, bu ülkede vesayet bekçisi olarak konumlandırılmış kurumların yaşatabileceği sorunların hemen hemen hepsinin yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gün geldi bir kurum, bu ülkede demokrasiyi istediği gibi kitledi. Gün geldi bir kurum hepimize ayar vermeye çalıştı. Gün geldi bir kurum kalktı millete bakmadan, milletin kararının ne olduğunu hiçbir zaman gözetmeden, 'ben istediğimi yaparım, istediğim şekilde bu ülkeyi yönetirim, istediğim şekilde idare ederim. Sizin oylarınızın benim için hiçbir değeri, önemi yoktur.' diyen bir anlayışın içerisinde oldu. Bunların hepsini birlikte yaşadık. Artık Türkiye'nin bu kısır çekişmelere, koalisyonlara, fırlatılan anayasa kitapçıklarıyla patlayan krizlere, yaşanan devalüasyonlara ve ekonomik krizlere elbetteki tahammülü yoktur. Bunları yaşamak, bunları yaşayabilecek bir sistemle geleceğe uzanmaya çalışmak Türkiye'ye elbetteki yakışmamaktadır."

Bakan Soylu, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde önemli başarılara imza atıldığına işaret ederek, "Şimdi yeni bir sınav günüdür. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum." dedi.

Çocukluğundan beri siyasetin içerisinde olduğunu anımsatan Soylu, ileriki aylarda yapılacak referandumu siyasi hayatının en önemli hadisesi olarak gördüğünü söyledi.

Soylu, Türkiye siyasetinde çok şeyler yaşandığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ülkeyi yönetenler, milletin verdiği destekle ülkenin çok daha iyi noktalara gidebileceğini gördüler. Buna güçlerinin yeteceğini hissettikleri zamanda oyuna getirildiler, onları tezgaha düşürdüler, iftiralarla karşı karşıya getirdiler. Uzun zamandır bu coğrafyada 1699 Karlofça'dan itibaren en güçlü dönemindeyiz. Kişi başına gelir seviyesinden yaptığımız yatırımlara kadar. Millet iradesinin sandığa ve yönetime yansımasından dış dünyada mazlumlara ve mağdurlara sahip çıkan, itibarlı, tarihini unutmayan, medeniyetine bağlı kalan ve bütün dünyanın gözüne baka baka 'insanlık nasıl olur' diye anlatabilen bir devlet, insanlık ve hükümet anlayışına kadar."

"Bileğimizi bükmeye çalıştılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı saf dışı bırakmaya çalıştılar." ifadesini kullanan Soylu, şöyle devam etti:

"17-25 Aralık gibi hain bir kumpası bu ülkenin başına getirmeye çalıştılar. Onun nezdinde bu millete 'siz kimsiniz de Ortadoğu coğrafyasında bizim söylenecek sözümüz de var, bizi dinleyeceksiniz diye bütün dünyaya meydan okuyor ve haykırıyorsunuz. Siz kimsiniz de 50 gramlık oy pusulası ile beraber bütün dünyadaki gelişmiş ülkelerin ortaya koymuş olduğu bir süreci tersine çevirmeye çalışıyorsunuz.' Mücadele bir siyaset mücadelesi değildir. Önümüzdeki referandum, 21. asırda başlayan bir büyük yürüyüşün, temel adı olan büyük Türk devletinin en büyük adımlarından tanesidir. 'Büyük, aziz milletim bu adım sana emanettir, bu adımın kararı sana aittir.' demek AK Parti kadrolarının siyaset yapma anlayışının yaklaşık 15 yıldır en önemli tecrübesi olarak ortada durmaktadır."

Soylu, Türkiye'nin bir çok badireden geçtiğini belirterek, "3, 4 yıldır neredeyse Türkiye'nin başına getirmedikleri kalmadı ama buna rağmen dimdik ayaktayız, güçlüyüz yine hep beraberiz. Onlar Türkiye'nin hızını düşürmeye çalışacaklar, biz onlara yaptıklarımızla, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, ayyıldızlı bayrağı 780 bin kilometrede dalgalandırmamızla ve ezan-ı Muhammediye'nin bütün semalarda 'Allah'u ekber, Allah'u ekber' sesleriyle cevap vereceğiz." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ne olduğunu iyi anladılar..."

"Biz karnımızdan konuşmuyoruz, bizim kafamızın arkasında birşey yok. Özgür bir Türkiye, demokratik bir Türkiye, bağımsız bir Türkiye'yi hep beraber ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz zaman diliminde can korkusuyla siyaset yapılmaz. Eğer yaparsam Allah bir adım atmayı nasip etmesin. Kıymetli Cumhurbaşkanımız, 14 yıldır ipi cebinde gezmektedir. Ne için? Bu büyük aziz millet, din, adalet, değerlerimiz ve medeniyetimiz için. Bu bu topraklara göz koymuş, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavarlara, 'bu toprakları size yedirmeyeceğiz.' diyen bir anlayışı ortaya koyduğu için. Onun için en cesur olmamız gereken bir dönem içerisine giriyoruz. Milletimize karşı emrine amade ama bu ülkeye göz koyanlara karşı cesur olabileceğimiz, gözümüzü budaktan sakınmayacağımız bir dönem içerisine giriyoruz. Bu ülkede hangi siyasi düşünceye ait olursa olsun 79 milyonun kardeşliğini bozamayacaklarını hep birlikte ortaya koyacağız."

Soylu, Trabzon'un referandum hedefini yüzde 80 olarak açıklayarak, "Referandumdan sonra bugüne kadar 'aman yapmayın, bu başka birşeye gidiyor.' diyenler bilmenizi isterim ki Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı, bölünmüş yolları beğeniyor ve takdir ediyorlarsa referandumdan sonra diyecekler ki 'işte yeni Türkiye bu, işte hizmet bu." dedi.

Güvenlik güçlerinin Gabar Dağı'nda ve birçok yerde teröristlerin peşinde olduğunu anlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dağlarda terörist peşindeki arkadaşlarımız diyorlar ki 'bunlar nereye kaçtılar?' Kararlılığı gördüler, Cumhurbaşkanımızın talimatlarının ne olduğunu iyi anladılar, taarruzun ne olduğunu iyi anladılar. Ülkemizin esenliğinin ve güvenliğinin yarına nasıl gideceğini iyi anladılar. Cumhurbaşkanımız, güzel insan başladığı hiçbir işi yarım bırakmadı, terörle mücadeleyi de yarım bırakmayacak hiç endişeniz olmasın."

Toplantıya, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu ve Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)