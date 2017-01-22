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Romanya'da hükümetin af tasarısına protesto

22 Ocak 2017 Pazar, 23:16

BÜKREŞ (AA) - Romanya'da hükümetin acil kararnameyle binlerce hükümlünün affını öngören tasarısı, ülke genelinde 10 binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Başkent Bükreş'te akşam saatlerinde Üniversite Meydanı'nda bir araya gelen 15 bini aşkın Romanyalı, hükümetin hazırladığı, 5 yıldan az hapis cezası kalmış kişiler için af öngören tasarıyı protesto etmek amacıyla hükümet binasına yürüdü.

Gidilecek düzenlemenin yolsuzlukla mücadeleyi zayıflatacağını savunan göstericiler, “Hükümet istifa", "Yolsuzlukla mücadele bürosu sizi cezaevine alsın" şeklinde sloganlar attı.

Protesto yürüyüşünün başladığı yer olan Üniversite Meydanı'na gelen Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis da vatandaşlara destek verdi.

Cumhurbaşkanı Iohannis, kalabalığın hükümet binasına yürümeye başlamasının ardından meydandan ayrıldı.

Iohannis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Binlerce Romenle birlikte tepkimi göstermek için meydana gittim. Hukuki problemleri olan bir kısım politikacı ceza yasasını değiştirmek istiyor. Hukukun üstünlüğünü zayıflatmak istiyor. Böyle bir duruma izin verilemez. Romen halkı buna izin vermez." ifadesine yer verdi.

Bükreş'teki kalabalık daha sonra hükümet binasının önünden ayrılarak, ülkede 11 Aralık'ta yapılan genel seçimin galibi Sosyal Demokrat Parti (PSD) genel merkez binasına doğru yürüyüşe geçti.

Protestolar ülkenin çeşitli şehirlerinde devam ediyor.



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