Ambulans uçak umredeki hasta için havalandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'den kutsal toprakları ziyaret etmek üzere gittiği umrede rahatsızlanan kadın, ambulans uçakla memleketine getirildi.

Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde ikamet eden 64 yaşındaki Fatma Kuzu, ocak ayı başında kutsal toprakları ziyaret için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla umreye gitti.

Göğüs kanseri teşhisiyle 5 yıl önce tedavi gördüğü öğrenilen Kuzu, Mekke'de rahatsızlandı. Kral Faysal Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kuzu'nun durumunun ağırlaşması üzerine Denizli'deki ailesine haber verildi.

Kuzu'nun ailesi tedavinin Türkiye'de devam etmesi için girişimlerde bulundu. Konunun eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu'na bildirilmesi üzerine Kuzu, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile Cidde Havalimanı'ndan Çardak Havalimanı'na getirildi.

Kuzu, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

- "Allah devletimizden razı olsun"

Fatma Kuzu'nun eşi Hasan Kuzu (74), AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin 2 Ocak'ta umreye gittiğini belirterek, umrede iken 16 Ocak'ta hastalandığını ve yoğun bakıma alındığını belirtti.

Yoğun bakımda olduğu için çıkmasına izin vermediklerini dile getiren Kuzu, "Ben çaresiz kaldım. Koyunların kuzularını kaybettiği gibi. Fakat Sema Hanım'dan Allah bin kere razı olsun, o yetişti imdadımıza. Bakanlıklarla görüştü, bizimle ilgilendi. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Fatma Kuzu'nun kızı Arzu Tarımer ise "Rahatsızlanan ve yoğun bakımda olan annemi Türkiye'ye getirmek için milletvekilimiz Sema Ramazanoğlu'nu aradık yardım istedik. Özellikle kendisiyle bizzat görüştüm. 4-5 gündür diyalog halindeyiz. Özel uçakla annemin buraya sevkini sağladı. Bir vatandaş olarak bize bütün ilgiyi alakayı fazlasıyla gösterdiler. Devletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

- "Hükümetimizin sağlık alanında yaptığı atılımların bir göstergesi"

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Denizli Milletvekili Ramazanoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Avrupalı ülkelerinin insanına verdiği önemi bir dönem gıpta ile izler, iç geçirirdik. Ancak biz de artık onların seviyesine ulaştık. Nerede bir insanımızın bizlere ihtiyacı var ise her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Son yaşanan ve umre için kutsal topraklara giden Fatma Kuzu'nun Denizli'ye getirilmesi de hükümetimizin sağlık alanında yaptığı atılımların bir göstergesidir. Tarafımıza ulaşan ve yardım isteyen Hasan Kuzu'nun talebini hemen işleme alarak bakanlıklar düzeyinde gerekli girişimleri başlattık. Tahsis edilen ambulans uçak ile hastamızın Denizli'ye getirilmesini sağladık. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Fatma kardeşimizin tedavi sürecini de takip etmeye devam edeceğiz. Kuzu ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.