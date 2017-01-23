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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Green Park Otel'de, "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, 2017 yılı ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yunanistan Yüksek Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını açıklayacak.

(Atina)

2- Suriye kriziyle ilgili askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD heyetlerinin katılımıyla Kazakistan’da düzenlenen toplantının ilk günü takip ediliyor.

(Astana)

3- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı izleniyor.

(Halep)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.





SPOR

1- İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde tören düzenlenecek. Cavcav'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da İlhan Cavcav'ın cenaze törenine katılacak.

(Ankara/10.30/13.07)

2- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk edecek.

(Adana/18.30)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Beşiktaş-İdmanocağı karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00)

5- Voleybol Efeler Ligi'nde 12. haftanın son maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

6- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda 3. ve son maçlarda Zimbabve-Tunus, Senegal-Cezayir karşı karşıya gelecek.

(Libreville/Franceville/22.00)





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