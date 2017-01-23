23 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ocak 2017

23 Ocak 2017 Pazartesi, 00:02

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Green Park Otel'de, "Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.00)


EKONOMİ

1- TÜİK, 2017 yılı ocak ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yunanistan Yüksek Mahkemesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 askerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine ilişkin kararını açıklayacak.

(Atina)

2- Suriye kriziyle ilgili askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD heyetlerinin katılımıyla Kazakistan’da düzenlenen toplantının ilk günü takip ediliyor.

(Astana)

3- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı izleniyor.

(Halep)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.


SPOR

1- İlhan Cavcav son yolculuğuna uğurlanıyor.

- Vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için kulüp tesislerinde tören düzenlenecek. Cavcav'ın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da İlhan Cavcav'ın cenaze törenine katılacak.

(Ankara/10.30/13.07)

2- Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 18. haftanın son maçında Adana Demirspor, Samsunspor'u konuk edecek.

(Adana/18.30)

4- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Beşiktaş-İdmanocağı karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.00)

5- Voleybol Efeler Ligi'nde 12. haftanın son maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Halkbank karşılaşacak.

(İstanbul/16.00)

6- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda 3. ve son maçlarda Zimbabve-Tunus, Senegal-Cezayir karşı karşıya gelecek.

(Libreville/Franceville/22.00)


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