Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da, motosikletin otomobile çarpması sonucu Suriye uyruklu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda, sürücüsü belirlenemeyen 01 C 3148 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Erman Soral yönetimindeki 01 EHS 90 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki Suriye uyruklu iki kişi, ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üzerlerinden kimlik çıkmayan ağır yaralılardan biri hayatını kaybetti, diğeri ise tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Suriyeli, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.