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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da babasını bıçaklayan kişi gözaltına alındı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 00:53

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Umurlu Mahallesinde Y.L. (22) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı babası Ö.L'yle (44) tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.L, bıçakla babasını yaraladı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan baba, tedavi altına alındı.

Ö.L'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Y.L. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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