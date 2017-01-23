23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Barcelona, Eibar'ı farklı yendi

23 Ocak 2017 Pazartesi, 00:55


ANKARA (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 4-0 mağlup etti.

La Liga 19. haftasına 9. sırada giren Eibar, 3. sıradaki Barcelona'yı konuk etti. Milli futbolcu Arda Turan'ın 90 dakika süre aldığı Barcelona, mücadeleyi 4-0 kazandı.

Katalan ekibinin gollerini, 31. dakikada Denis Suarez, 50. dakikada Messi, 68. dakikada Luis Suarez ve 90+1'inci dakikada Neymar kaydetti.

Bu sonuçla puanını 41'e yükselten Barcelona, maç eksiği bulunan Real Madrid'i 2, Sevilla'yı ise bir puan geriden takip etmeyi sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK

2017 Afrika Uluslar Kupası
YEREL

2017 AFRİKA ULUSLAR KUPASI
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 23 OCAK 2017
Romanya'da hükümetin af tasarısına protesto
YEREL

ROMANYA'DA HÜKÜMETİN AF TASARISINA PROTESTO
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TANZANYA'DA
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ
Voleybol: Toplu sonuç
YEREL

VOLEYBOL: TOPLU SONUÇ

İlhan Cavcav'ın vefatı
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN VEFATI
Gambiya'daki siyasi kriz
YEREL

GAMBİYA'DAKİ SİYASİ KRİZ
İlhan Cavcav'ın vefatı
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN VEFATI
48 saatlik oyun maratonu bitti
YEREL

48 SAATLİK OYUN MARATONU BİTTİ
Hentbol: Toplu sonuç
YEREL

HENTBOL: TOPLU SONUÇ

Hintlilerin &quot;Jallikattu&quot; yasağı geçici olarak kalktı
YEREL

HİNTLİLERİN "JALLİKATTU" YASAĞI GEÇİCİ OLARAK KALKTI
İlhan Cavcav'ın vefatı
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN VEFATI
Gambiya'daki siyasi kriz
YEREL

GAMBİYA'DAKİ SİYASİ KRİZ
Eğitim-Sen'in kuruluşun 22. yıl dönümü
YEREL

EĞİTİM-SEN'İN KURULUŞUN 22. YIL DÖNÜMÜ

İlhan Cavcav'ın vefatı
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN VEFATI
Osmanlıspor'a devre arası yaramadı
YEREL

OSMANLISPOR'A DEVRE ARASI YARAMADI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Hindistan'da saldırı
YEREL

HİNDİSTAN'DA SALDIRI
Futbol: Spor Toto 3. Lig'de görünüm
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 3. LİG'DE GÖRÜNÜM

Futbol: Spor Toto 2. Lig'de görünüm
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG'DE GÖRÜNÜM

Futbol: Toplu sonuç
YEREL

FUTBOL: TOPLU SONUÇ

Suriye konulu Astana toplantısı yarın başlıyor
YEREL

SURİYE KONULU ASTANA TOPLANTISI YARIN BAŞLIYOR