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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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OHAL kapsamında yayımlanan 683 Sayılı KHK ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan 367 kişi ihraç ...

23 Ocak 2017 Pazartesi, 03:52
OHAL kapsamında yayımlanan 683 Sayılı KHK ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan 367 kişi ihraç edilirken, 124 kişi de görevine iade edildi

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