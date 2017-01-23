23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karayollarında durum

23 Ocak 2017 Pazartesi, 08:34

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı-Karataş kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın çevre otoyolunun Aydın-Denizli yoluna bağlantısındaki farklı seviyeli kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya-Beyşehir yolunun 19-21. kilometreleri (Altınapa Barajı mevkisi) arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde ulaşım aralıklarla verilecek.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM / 23 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM / 23 OCAK 2017
Dört yeni KHK Resmi Gazete'de (2)
YEREL

DÖRT YENİ KHK RESMİ GAZETE'DE (2)
Dört yeni KHK Resmi Gazete'de (1)
YEREL

DÖRT YENİ KHK RESMİ GAZETE'DE (1)
OHAL kapsamında yayımlanan 683 Sayılı KHK ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan 367 kişi ihraç edilirken, 124 kişi de görevine iade edildi
YEREL

OHAL KAPSAMINDA YAYIMLANAN 683 SAYILI KHK İLE ÇOK SAYIDA KAMU KURUM VE KURULUŞUNDAN 367 KİŞİ İHRAÇ EDİLİRKEN, 124 KİŞİ DE GÖREVİNE İADE EDİLDİ
Barcelona, Eibar'ı farklı yendi
YEREL

BARCELONA, EİBAR'I FARKLI YENDİ
GÜNDEM ÖZETİNE EK
YEREL

GÜNDEM ÖZETİNE EK

2017 Afrika Uluslar Kupası
YEREL

2017 AFRİKA ULUSLAR KUPASI
GÜNDEM ÖZETİ / 23 Ocak 2017
YEREL

GÜNDEM ÖZETİ / 23 OCAK 2017
Romanya'da hükümetin af tasarısına protesto
YEREL

ROMANYA'DA HÜKÜMETİN AF TASARISINA PROTESTO
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TANZANYA'DA
Basketbol: Toplu sonuç
YEREL

BASKETBOL: TOPLU SONUÇ
Voleybol: Toplu sonuç
YEREL

VOLEYBOL: TOPLU SONUÇ

İlhan Cavcav'ın vefatı
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN VEFATI
Gambiya'daki siyasi kriz
YEREL

GAMBİYA'DAKİ SİYASİ KRİZ
İlhan Cavcav'ın vefatı
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN VEFATI
48 saatlik oyun maratonu bitti
YEREL

48 SAATLİK OYUN MARATONU BİTTİ
Hentbol: Toplu sonuç
YEREL

HENTBOL: TOPLU SONUÇ

Hintlilerin &quot;Jallikattu&quot; yasağı geçici olarak kalktı
YEREL

HİNTLİLERİN "JALLİKATTU" YASAĞI GEÇİCİ OLARAK KALKTI
İlhan Cavcav'ın vefatı
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN VEFATI
Gambiya'daki siyasi kriz
YEREL

GAMBİYA'DAKİ SİYASİ KRİZ
Eğitim-Sen'in kuruluşun 22. yıl dönümü
YEREL

EĞİTİM-SEN'İN KURULUŞUN 22. YIL DÖNÜMÜ

İlhan Cavcav'ın vefatı
YEREL

İLHAN CAVCAV'IN VEFATI
Osmanlıspor'a devre arası yaramadı
YEREL

OSMANLISPOR'A DEVRE ARASI YARAMADI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN