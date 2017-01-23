Karayollarında durum

ANKARA (AA) - Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara çevre otoyolunun Konya kavşağı-Karataş kavşağı arasındaki çalışmalar nedeniyle yol taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım Karataş viyadüğü-Konya kavşağı istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Aydın çevre otoyolunun Aydın-Denizli yoluna bağlantısındaki farklı seviyeli kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Konya-Beyşehir yolunun 19-21. kilometreleri (Altınapa Barajı mevkisi) arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde ulaşım aralıklarla verilecek.