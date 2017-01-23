Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

ANKARA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, Fenerbahçe zirvede yer aldı.
Sarı-lacivertliler, iç sahada Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 89-76 yenerek 13. galibiyetini elde etti ve puanını 28'e çıkararak averajla liderlik koltuğunda oturdu.
Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'a konuk oldu. Karşılaşmadan 93-83'lük skorla galip ayrılan Anadolu Efes, 28 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Bu takımları 26'şar puanla Beşiktaş Sompo Japan, Banvit ve Darüşşüfaka Doğuş takip etti.
Ligde normal sezonun ikinci yarısı, 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak 16. hafta maçlarıyla başlayacak.
Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 16. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 80-86
Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 62-61
Fenerbahçe-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 89-76
Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak: 101-105 (Uzatmada)
Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor: 91-71
Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes: 83-93
Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 71-90
Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş: 85-86
- Puan durumu
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1
|FENERBAHÇE
|15
|13
|2
|1241
|1093
|28
|2
|ANADOLU EFES
|15
|13
|2
|1296
|1108
|28
|3
|BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN
|15
|11
|4
|1224
|1099
|26
|4
|BANVİT
|15
|11
|4
|1251
|1155
|26
|5
|DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ
|15
|11
|4
|1240
|1073
|26
|6
|PINAR KARŞIYAKA
|15
|9
|6
|1150
|1144
|24
|7
|GALATASARAY ODEABANK
|15
|9
|6
|1191
|1162
|24
|8
|YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR
|15
|7
|8
|1175
|1187
|22
|9
|GAZİANTEP BASKETBOL
|15
|6
|9
|1138
|1154
|21
|10
|TOFAŞ
|15
|6
|9
|1247
|1203
|21
|11
|DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE
|15
|6
|9
|1156
|1228
|21
|12
|İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|15
|6
|9
|1128
|1224
|21
|13
|MURATBEY UŞAK
|15
|5
|10
|1176
|1252
|20
|14
|TRABZONSPOR MEDICAL PARK
|15
|5
|10
|1202
|1263
|20
|15
|BEST BALIKESİR
|15
|2
|13
|1144
|1263
|17
|16
|HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER
|15
|0
|15
|1043
|1394
|15
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın programı şöyle:
28 Ocak Cumartesi:
15.30 Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler
17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor
18.00 Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece
29 Ocak Pazar:
13.00 Fenerbahçe-Muratbey Uşak
16.00 Best Balıkesir-Galatasaray Odeabank
19.00 Banvit-Pınar Karşıyaka
30 Ocak Pazartesi:
19.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Doğuş
20.00 Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor