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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:48

ANKARA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, Fenerbahçe zirvede yer aldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 89-76 yenerek 13. galibiyetini elde etti ve puanını 28'e çıkararak averajla liderlik koltuğunda oturdu.

Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'a konuk oldu. Karşılaşmadan 93-83'lük skorla galip ayrılan Anadolu Efes, 28 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Bu takımları 26'şar puanla Beşiktaş Sompo Japan, Banvit ve Darüşşüfaka Doğuş takip etti.

Ligde normal sezonun ikinci yarısı, 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak 16. hafta maçlarıyla başlayacak.

Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 16. haftanın programı şöyle:


- Sonuçlar

TOFAŞ-Pınar Karşıyaka: 80-86

Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 62-61

Fenerbahçe-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 89-76

Trabzonspor Medical Park-Muratbey Uşak: 101-105 (Uzatmada)

Banvit-Yeşilgiresun Belediyespor: 91-71

Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes: 83-93

Demir İnşaat Büyükçekmece-Galatasaray Odeabank: 71-90

Best Balıkesir-Darüşşafaka Doğuş: 85-86


- Puan durumu


TakımOGMAYP
1FENERBAHÇE151321241109328
2ANADOLU EFES151321296110828
3BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN151141224109926
4BANVİT151141251115526
5DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ151141240107326
6PINAR KARŞIYAKA15961150114424
7GALATASARAY ODEABANK15961191116224
8YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR15781175118722
9GAZİANTEP BASKETBOL15691138115421
10TOFAŞ15691247120321
11DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE15691156122821
12İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR15691128122421
13MURATBEY UŞAK155101176125220
14TRABZONSPOR MEDICAL PARK155101202126320
15BEST BALIKESİR152131144126317
16HALK ENERJİ TED ANKARA KOLEJLİLER150151043139415
- 16. hafta

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın programı şöyle:

28 Ocak Cumartesi:

15.30 Beşiktaş Sompo Japan-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler

17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor

18.00 Trabzonspor Medical Park-Demir İnşaat Büyükçekmece

29 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe-Muratbey Uşak

16.00 Best Balıkesir-Galatasaray Odeabank

19.00 Banvit-Pınar Karşıyaka

30 Ocak Pazartesi:

19.00 TOFAŞ-Darüşşafaka Doğuş

20.00 Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor


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