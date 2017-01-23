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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:54

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Siverek ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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