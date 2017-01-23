Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Siverek ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli 5 infaz koruma memuru gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.