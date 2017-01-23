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Gaziantep Ticaret Borsası

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:55

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı ve kabuklu) kg19,0019,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)kg41,0046,50
Ceviz içikg34,0041,00
Buğdaykg0,950,95
Çakır arpakg0,880,89
Mısırkg0,740,81
Kırmızı kabuklu mercimekkg2,852,88
Bulgur (köftelik)kg1,481,48

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