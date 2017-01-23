Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı ve kabuklu)
|kg
|19,00
|19,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|41,00
|46,50
|Ceviz içi
|kg
|34,00
|41,00
|Buğday
|kg
|0,95
|0,95
|Çakır arpa
|kg
|0,88
|0,89
|Mısır
|kg
|0,74
|0,81
|Kırmızı kabuklu mercimek
|kg
|2,85
|2,88
|Bulgur (köftelik)
|kg
|1,48
|1,48