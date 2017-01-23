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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Doğu Anadolu'da kış

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:06

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması, rüzgarın ise güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 28, Kars'ta 24, Erzurum'da 21, Iğdır'da 12, Ardahan'da 15 ve Erzincan'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıklarının Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Iğdır'da 4, Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı'da 8 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 45, Erzurum'da 27, Kars'ta 17, Ardahan'da 15, Iğdır'da 7 santimetre olarak kaydedildi.

Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don ile gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ile sis bekleniyor.


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