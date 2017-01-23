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Ağrı'da terör operasyonu

23 Ocak 2017 Pazartesi, 10:13

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, bu kişilerin ev ve iş yerlerinde de arama yaptı.

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