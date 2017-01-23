23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bayırbucak Türkmenlerine insani yardım

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:05
Bayırbucak Türkmenlerine insani yardım

HATAY (AA) - Merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneği ve Gezgin Gurmeyiz üyeleri ile Heybe İnsani Yardım Derneği tarafından hayırseverlerden temin edilen 460 gıda paketi, 600 çift ayakkabı, 6 bin kıyafet, 16 tekerlekli sandalye ve 2 bin çocuk bezi, Bayırbucak Türkmen bölgesine gönderildi.

Heybe İnsani Yardım Derneği Başkanı Yasin Karayel, yaptığı yazılı açıklamada, Bayırbucak Türkmenlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bayırbucak Türkmenlerinin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Karayel, "Tut Elimi Derneği ve Gezgin Gurmeyiz üyeleriyle birlikte Türkmen ailelerimize 460 gıda paketi, 600 çift ayakkabı, 6 bin kıyafet, 16 tekerlekli sandalye ve 2 bin çocuk bezi gönderdik. Bu yardımların artarak devam edeceğini ifade etmek isterim." dedi.

Önceki hafta da Reyhanlı'da 10 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi Suriyelilere verdiklerini ifade ede Karayel, yardımların Türkmen ailelere ulaşmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gezgin Gurmeyiz editörü Turgut Tunç da Bayırbucaklı Türkmenlerin yardımına koşmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde yardım çalışmaları yaptıklarını aktaran Tunç, "Suriyeli ailelerin sıkıntılarını gidermek için gıda, barınma ve sağlık alnında gayretlerimiz oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı yardımlarımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
İskenderun'da kış ortasında yaz keyfi
YEREL

İSKENDERUN'DA KIŞ ORTASINDA YAZ KEYFİ
MHP Dörtyol İlçe Başkanı Şerif Türker güven tazeledi
YEREL

MHP DÖRTYOL İLÇE BAŞKANI ŞERİF TÜRKER GÜVEN TAZELEDİ
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ