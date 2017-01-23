Bayırbucak Türkmenlerine insani yardım

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HATAY (AA) - Merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneği ve Gezgin Gurmeyiz üyeleri ile Heybe İnsani Yardım Derneği tarafından hayırseverlerden temin edilen 460 gıda paketi, 600 çift ayakkabı, 6 bin kıyafet, 16 tekerlekli sandalye ve 2 bin çocuk bezi, Bayırbucak Türkmen bölgesine gönderildi.

Heybe İnsani Yardım Derneği Başkanı Yasin Karayel, yaptığı yazılı açıklamada, Bayırbucak Türkmenlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bayırbucak Türkmenlerinin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Karayel, "Tut Elimi Derneği ve Gezgin Gurmeyiz üyeleriyle birlikte Türkmen ailelerimize 460 gıda paketi, 600 çift ayakkabı, 6 bin kıyafet, 16 tekerlekli sandalye ve 2 bin çocuk bezi gönderdik. Bu yardımların artarak devam edeceğini ifade etmek isterim." dedi.

Önceki hafta da Reyhanlı'da 10 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi Suriyelilere verdiklerini ifade ede Karayel, yardımların Türkmen ailelere ulaşmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gezgin Gurmeyiz editörü Turgut Tunç da Bayırbucaklı Türkmenlerin yardımına koşmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde yardım çalışmaları yaptıklarını aktaran Tunç, "Suriyeli ailelerin sıkıntılarını gidermek için gıda, barınma ve sağlık alnında gayretlerimiz oluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha geniş kapsamlı yardımlarımız olacaktır." ifadelerini kullandı.