Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen eski 7 emniyet mensubundan 6'sı adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski komiser yardımcıları D.D, G.K, H.D, O.Ö. ve S.E. ile polis memuru E.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Hatay'da gözaltına alınan eski komiser yardımcısı M.D.K'nın da Samsun'a getirileceği öğrenildi.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Ocak'ta Samsun'da belirlenen adreslere, örgütün emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 emniyet mensubunu gözaltına almıştı. Şüpheliler daha önce yapılan operasyonda da gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

